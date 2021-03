Los músicos españoles revelan los discos que más les han marcado

Cantantes, productores, periodistas y jefes de discográficas eligen los álbumes de la historia (Nirvana, The Cure, Radiohead, Queen, Weezer, Fugazi…) que más les han impactado. Con opiniones de Vetusta Morla, Lori Meyers, Nada Surf, La M.O.D.A., Toundra, Sôber, Carolina Durante, Taburete, Viva Suecia, Second, Rufus T. Firefly, Belako, Delaporte, Carlos Hernández, Manuel Cabezalí, Virginia Díaz, Álvaro Benito, Carlos Galán, Anni B Sweet, Alice Wonder, St Woods…