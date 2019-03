"I've had one desire since I was born; to see my body ripped and torn." Las letras del tema Eaten de la banda de death metal Bloodbath, que trata sobre el canibalismo, no dejan mucho lugar a la imaginación. Pero ni esta canción ni las grotescas letras de otros del género, inspiran violencia. Esa es la conclusión del laboratorio de música de la Macquarie University, que usó la pista en un test psicológico.