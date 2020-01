Música para compartir en familia: eres responsable de gran parte de lo que vayan a ser tus hijos

No me gusta decir música infantil, porque parece que estás diciendo que los niños no son capaces de asimilar cierto tipo de música. Me preocupa por ejemplo que en las cadenas televisivas se normalicen determinados sonidos, no hablo ya de letras. Al niño lo que le pongas lo va a ir asimilando. Hay que tratarlo como a un adulto. Es importante en las canciones dirigidas a niños, que el mensaje no sea tan explícito que tenga una sola lectura, sino que dependiendo de tu edad, inquietudes, contexto o cultura puedan tener varias.