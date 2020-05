Cómo una sola canción puede cambiar la historia de la música

Cuando hablamos de canciones que cambiaron la historia de la música en los últimos cien años, solemos pensar en grandes éxitos que produjeron cambios de tendencia en los gustos del público. Ya saben, cosas como «Rock Around the Clock», «Smells Like Teen Spirit» o las primeras canciones de los Beatles. Sin embargo, algunas canciones han ejercido una influencia enorme de manera indirecta y no son necesariamente recordadas por una mayoría del público actual, aunque pudieran ser muy populares en su momento.