Museo de Chicago revela que el 'Renoir' de Trump es falso

Un museo estadounidense está poniendo en duda la afirmación del presidente Donald Trump de que posee un Renoir original, al revelar que ha sido propietario de la pintura impresionista en cuestión durante los últimos 84 años. Según un exbiógrafo de Trump, el mandatario estadounidense asegura ser el dueño del 'Two Sisters (On the Terrace)' original, un óleo sobre lienzo pintado por el maestro francés Pierre-Auguste Renoir en 1881. Pero el Art Institute of Chicago difiere.