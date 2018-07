Munster, el legendario equipo irlandés que venció a los All Blacks

Los All Blacks anuncian una gira por las islas británicas de 1978 en la cual está incluida una visita a Thomond Park para medirse a Munster. Tom Kiernan, ex capitán de la selección de Irlanda y de los Irish & British Lions, ahora entrenador de Munster, comienza su trabajo. Tom, que se había enfrentado como jugador de la selección de Irlanda y Lions en dos ocasiones a los All Blacks (1963 y 1973), sabía lo importante que era la unión como equipo y el estado físico necesario para enfrentarse a semejante conjunto de jugadores.