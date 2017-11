El mundo roto de la posverdad

En una sociedad posmoderna como la nuestra, la noción de poder ha sufrido una enorme metamorfosis. Ostentar el poder ya no significa tener la capacidad de reprimir violentamente las actuaciones de los demás, como pensaban los contractualistas clásicos, no es ya un «poder conductual». Ahora ostentar el poder significa ser capaz de moldear el pensamiento de los demás, ahora es un «poder cognitivo». La autoridad posmoderna es mucho más macabra que la moderna; ya no solo se centra en que hagas tal o cual cosa, sino en que creas y sientas ...