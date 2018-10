El mundo se está quedando sin pilotos  

Desde hace un tiempo el trabajo de piloto está sufriendo una enorme escasez de personal, y no es precisamente porque no haya oferta de plazas. Muchas aerolíneas se están viendo obligadas a parar aviones porque no están consiguiendo suplir todas las plazas ya que no hay suficientes pilotos con la licencia necesaria. A ello se debe unir los altos costes de conseguir una licencia y el hecho de que por suerte los pilotos son un gremio con una alta tasa de personal sindicado.