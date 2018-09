El mundo está fallando a las mujeres y las niñas cuyos cuerpos han sido convertidos en armas (ENG)

La violación ha sido reconocida como un arma de guerra desde los conflictos en la ex Yugoslavia. Pero esto no ha impedido que los perpetradores lleven a cabo tales atrocidades. Incluso cuando el conflicto disminuye, las condiciones en las que quedan las niñas y las mujeres las ponen en riesgo de sufrir violencia sexual. El consejo de seguridad de la ONU tiene el poder de actuar. Sin embargo, la investigación de la Universidad de Georgetown muestra que las sanciones específicas por violencia sexual no se utilizan por lo general.