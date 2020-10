El mundo se enfrenta a un peligro demente que es mayor que el covid-19

Honduras firmó este sábado para ratificar el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (TPNW). Es la nación número 50 que lo hace. El acuerdo ahora ha alcanzado el umbral requerido para entrar en vigor en 90 días, el 22 de enero. Este evento marca la primera vez desde Hiroshima que la simple posesión de armas nucleares se considerará un crimen según el derecho internacional, aunque no es vinculante para las naciones que no lo firman. La entrada en vigor del tratado no podría ser más oportuna.