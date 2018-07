Las multas de tráfico más disparatadas

Son muchas las infracciones que se producen en las carreteras, imposibles de documentar a no ser que te pille la autoridad competente o lo haga por medio de una foto. Por eso los radares actúan como notarios de esta realidad, inmortalizando para la posteridad ya no solo la velocidad excesiva a la que muchos circulan, sino también el disparatado comportamiento de los que manejan el volante. Y cuando no existen los infames radares, bien vale la libretilla del guardia de tráfico para describir situaciones tan surrealistas como estas.