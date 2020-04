Y nos presentan el rosario de detenciones acompañadas por las multas que luego se recurrirán como si hubiesen trincado al tuerto mulá Omar escapando de las cuevas de Tora Bora cabalgando sobre un Vespino y con Bin Laden de paquete. ¿No estaremos exagerando? Esos espabilados versos sueltos que se escaquean del rigor gubernamental no me agreden pues sospecho que a nadie pueden contagiar, pero me asombra las maldiciones y los insultos que recogen desde diversos ámbitos.