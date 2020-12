Multas de 810€ e indemnizaciones a LaLiga por ofrecer fútbol pirata

Existen muchas alternativas para ver el fútbol por la tele, pero no han sido precisamente las legales las que aprovechan varios bares que acaban de ser condenados por piratería. En este caso, conocemos que LaLiga ha ganado once juicios contra locales de Córdoba que ofrecían fútbol pirata. Sumando estas condenas a las anteriores, ya tenemos un total de 300 locales sancionados. Según la información publicada por LaLiga, se enfrentan a multas de 810 euros, además de indemnizaciones a este organismo que no han sido desveladas.