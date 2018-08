Multas de 6.000 euros por no tener la etiqueta de calificación energética de las viviendas al venderlas o alquilarlas

Son obligatorios para vender una vivienda o alquilarla, muchos propietarios lo desconocen. Las multas llegan hasta los 6.000 euros si no se cuenta con la etiqueta de calificación. "Incluso se considera falta leve el poner a la venta una vivienda, anunciarla en un periódico o portal inmobiliario y no tener ese certificado hecho". os certificados se enumeran de la 'A' a la 'G', de mejor a peor. Se deberían tener en cuenta porque son indicativos del gasto. "Es un trámite que todavía no se ha concienciado que se tiene que se tiene que cumplir".