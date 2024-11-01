Multan a Vito Quiles por desobedecer a la Policía durante la manifestación del 25N

La Delegación del Gobierno en Madrid ha multado con 10.000 euros a Vito Quiles por desobedecer a la Policía durante la manifestación feminista del 25 de noviembre de 2025 en Madrid. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado la sanción en declaraciones a los medios de comunicación, tras la entrega de los reconocimientos por el Día Internacional de la Mujer a ocho mujeres que representan "un ejemplo de superación y lucha por la igualdad" en distintos ámbitos de la sociedad.