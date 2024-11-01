·
5
meneos
159
clics
La multa por tener una pegatina de alarma en la puerta de casa sin contar con un sistema de seguridad real
Las pegatinas con logos o distintivos de diferentes empresas no pueden estar exhibidas sin un contrato en vigencia.
#3
javibaz
Son más efectivas esas pegatinas que el sistema de alarma.
5
K
58
#8
Ripio
#0
Es triplicada.
2
K
42
#1
cenutrios_unidos
Yo tengo un cartel de guardia gitano.
1
K
23
#4
kkmonokk
el uso del reconocido cartel de 'Vivienda vigilada', aunque no lo este, es completamente legal. Las multas llegan cuando se hace uso de los diferentes logos y pegatinas de empresas con sistemas de alarma y seguridad.
#1
puedes estar tranquilo...
4
K
53
#7
Antipalancas21
#1
Yo uno de perro peligroso con una foto de un chihuahua.
1
K
17
#2
NanakiXIII
-Y tú por qué estás aquí? A quien has matao?
-Me cayeron tres años y medio y multa de 10.000 euros por poner la pegatina de prosegur en mi casa...
2
K
20
#6
Dragstat
*
El titular es engañoso, la realidad es lo que viene justo al final:
"De hecho, el uso del reconocido cartel de 'Vivienda vigilada', aunque no lo este, es completamente legal. Las multas llegan cuando se hace uso de los diferentes logos y pegatinas de empresas con sistemas de alarma y seguridad"
0
K
20
#5
Presi007
Cabe recalcar que no todas las pegatinas disuasorias representan sanciones. De hecho, el uso del reconocido cartel de 'Vivienda vigilada', aunque no lo este, es completamente legal. Las multas llegan cuando se hace uso de los diferentes logos y pegatinas de empresas con sistemas de alarma y seguridad.
1
K
17
#11
Kantinero
En Amazon están en venta pegatinas que no conllevan publicidad de ninguna empresa
0
K
12
#10
Atusateelpelo
*
¿Y si es la compañia la que deja de prestar servicio y no retira el cartel? ¿O tiene que ser el cliente que deja de serlo el que se juegue el pellejo quitando un cartel a 4 metros de altura?
0
K
12
#12
tobruk1234
*
#10
Yo estoy igual que tú, si la empresa los puso que sea ella quien los quite.
0
K
7
#9
ur_quan_master
#0
es un poco ejemplo de desinformación
0
K
11
#13
ElBeaver
Algo como esto es legal,
0
K
7
#14
ElBeaver
otra mas
0
K
7
#15
Xoche
*
Cuando llegué a mi local actual hace doce años, en el escaparate había un cartel de Securitas. Como no me molestaba no lo he quitado. Y ahí sigue, disuadiendo de manera pasiva. Bueno, no sé si es el cartel o la caja blanca metálica que tengo al lado con una antena y un led parpadeando mediante un circuito basado en un NE555
0
K
7
