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Multa de 32.000 euros al técnico que insultó y envió imágenes sexuales a sus futbolistas, aunque podrá seguir en el cargo

Multa de 32.000 euros al técnico que insultó y envió imágenes sexuales a sus futbolistas, aunque podrá seguir en el cargo

En la denuncia se detallan todas las situaciones probadas donde Randri García menospreció a sus jugadoras con frases como 'estáis gordas' o 'habéis llegado a Primera por ser mujeres y chupar pollas'

| etiquetas: randri garcía , entrenador , futlbol , alhama , murcia , multa
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5 comentarios
18 1 0 K 180 actualidad
Cuñado #2 Cuñado
Otra víctima del wokismo. ¿Éste es el mundo en el que queremos hacer nacer a nuestros hijos en la pobreza? ¿Uno en el que tu jefe no te pueda insultar y humillar?

Sólo queda Vox.
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Pepepaco #4 Pepepaco
Lo más preocupante del caso, a mi modo de ver, es esto:
"Esta sentencia llega poco después de que Randri García haya vuelto al banquillo del Alhama CF después de los dos años de inhabilitación que le impuso la RFEF después de su investigación interna. Durante este tiempo, Randri ocupó el cargo de director deportivo."
¿En serio? ¿Un tipo impresentable como este, que va de este palo, y el club lo mantiene contra viento y marea?
Muchas cosas han de cambiar en el mundo del fútbol.
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mund4y4 #5 mund4y4
#4 Su mujer es la presidenta, todo queda en casa.
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pitercio #1 pitercio
"... el largo proceso judicial que se ha cerrado con la condena al entrenador, así como a Tamara Ruiz, quien es su esposa y ahora presidenta..."
A ver cómo ha llegado él a primera división.
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Nube_Gris #3 Nube_Gris
#1 Mis mayores llamaban a eso "pan de coño".
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menéame