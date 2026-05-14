Multa de 32.000 euros al técnico que insultó y envió imágenes sexuales a sus futbolistas, aunque podrá seguir en el cargo

En la denuncia se detallan todas las situaciones probadas donde Randri García menospreció a sus jugadoras con frases como 'estáis gordas' o 'habéis llegado a Primera por ser mujeres y chupar pollas'
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Sólo queda Vox.
"Esta sentencia llega poco después de que Randri García haya vuelto al banquillo del Alhama CF después de los dos años de inhabilitación que le impuso la RFEF después de su investigación interna. Durante este tiempo, Randri ocupó el cargo de director deportivo."
¿En serio? ¿Un tipo impresentable como este, que va de este palo, y el club lo mantiene contra viento y marea?
Muchas cosas han de cambiar en el mundo del fútbol.
A ver cómo ha llegado él a primera división.