Mujeres en el tercer mundo: «Ser feminista en África es un estigma que aboca a la soledad más absoluta»

Aquí se ha logrado una cierta aceptación y ya existe un discurso interiorizado en lugares como en la Cámara de los Diputados, donde te colocas de pie, hablas y la gente te hace caso. En África negra ser feminista es un estigma, si te declaras feminista, el primer sector de personas que te excluye es tu familia, porque representas un modelo de vida que no es acorde a lo que se espera de ti. El estigma viene de tu familia, de tu pareja, del Estado y la soledad es abrumadora. No conozco en Guinea a una feminista que no esté sola.