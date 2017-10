Las mujeres sauditas pueden conducir, pero no pueden hablar de ello (ENG)

Parece que algunos hábitos tardan en morir. New Statesman ha sabido que muchas mujeres involucradas en la campaña de conducción han estado recibiendo llamadas oficiales del gobierno pidiéndoles que no comenten nada, ni negativamente ni positivamente, sobre el anuncio. Si incumplen esta orden, estarán sujetas a interrogatorio. Esto no es una amenaza pequeña en un país donde el blogger saudí, Raif Badawi, fue condenado a 10 años de cárcel y 1.000 latigazos por el delito de defender el secularismo, la democracia y los derechos humanos.