Las mujeres sacrifican su carrera por los hijos: sólo un 71% trabaja frente al 88% de hombres

Claudia Goldin, Premio Nobel de Economía 2023 relataba en su libro 'Career and Family' que las diferencias salariales se amplían con la llegada de los hijos y son particularmente grandes en empleos que recompensan la total disponibilidad horaria, así como las jornadas laborales más largas. Citaba sectores como las finanzas, los negocios, el derecho y el mundo académico. Para la economista estadounidense, son este tipo de «trabajos codiciosos» los que penalizan en mayor medida cualquier interrupción del trabajo. Pero la estadística refleja que