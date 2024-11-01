Las mujeres sacrifican su carrera por los hijos: sólo un 71% trabaja frente al 88% de hombres

Claudia Goldin, Premio Nobel de Economía 2023 relataba en su libro 'Career and Family' que las diferencias salariales se amplían con la llegada de los hijos y son particularmente grandes en empleos que recompensan la total disponibilidad horaria, así como las jornadas laborales más largas. Citaba sectores como las finanzas, los negocios, el derecho y el mundo académico. Para la economista estadounidense, son este tipo de «trabajos codiciosos» los que penalizan en mayor medida cualquier interrupción del trabajo. Pero la estadística refleja que
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Si no me equivoco tu frase debería ser: "se ve claramente que hay un 141% más de mujeres que de hombres que sacrifican su carrera por los hijos"
Y es que hay un 12% de hombres que "sacrifican su carrera por los hijos" y hay un 29% de mujeres que "sacrifican su carrera por los hijos". 29 es un 141% más que 12.
Y como siempre:
www.youtube.com/watch?v=g8ktaUYjQNQ
Hay una realidad y es que el vínculo de una madre con su hijo es diferente al del padre. Y eso pasa en todas las especies animales, y muy especialmente en los mamíferos. Y esto no es ni machismo ni feminismo, es biología
PD: Aunque la entradilla habla de un estudio americano, la estadística del titular se refiere a España.
Hay una fracción significativa de mujeres que cuando se casan o similar dejan de trabajar, tengan hijos o no..
Tuve que sacrificar mi pasión por la electricidad por mi pasión por las cañerías.
La moraleja es que para tener unas cosas hay que renunciar a otras.
Y ser madre es tan digno o más que cualquier otra cosa, y es una elección de la que solo disponen las mujeres.
Pero es eso, una elección.
El problema viene cuando se quiere todo sin renunciar a nada.
Ser padre es tan digno o más que cualquier otra cosa, y es una elección de la que solo disponen los hombres.
Pero es que el titular no habla ni de ser padre ni de ser madre sino de cuidar a los hijos, algo que pueden hacer tanto padres como madres.
Y no, el problema no es "quererlo todo sin renunciar a nada", crack. El problema es que cuando hay hijos la renuncia casi siempre cae del mismo lado. A ver si aprendes la diferencia entre una decisión personal y una desigualdad estructural.
Es algo que la sociedad tendrá que adaptar lo mejor posible.
Los marineros sacrificaron durante cientos de años la compañía de su familia por conseguir el sustento para ella.
Saludos