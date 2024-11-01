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Las mujeres sacrifican su carrera por los hijos: sólo un 71% trabaja frente al 88% de hombres

Claudia Goldin, Premio Nobel de Economía 2023 relataba en su libro 'Career and Family' que las diferencias salariales se amplían con la llegada de los hijos y son particularmente grandes en empleos que recompensan la total disponibilidad horaria, así como las jornadas laborales más largas. Citaba sectores como las finanzas, los negocios, el derecho y el mundo académico. Para la economista estadounidense, son este tipo de «trabajos codiciosos» los que penalizan en mayor medida cualquier interrupción del trabajo. Pero la estadística refleja que

| etiquetas: mujeres , carrera , hijos , trabajo
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 blacar
... a ver ... me vais a fundir ... pero "LAS MUJERES" ... no me parece adecuado ... se ve claramente que hay un 17% más de mujeres que de hombres que sacrifican su carrera por los hijos ... y eso ya me parece noticia como para entrar en el sensacionalismo.
4 K 54
sorrillo #5 sorrillo
#1 Los porcentajes los carga el diablo.

Si no me equivoco tu frase debería ser: "se ve claramente que hay un 141% más de mujeres que de hombres que sacrifican su carrera por los hijos"

Y es que hay un 12% de hombres que "sacrifican su carrera por los hijos" y hay un 29% de mujeres que "sacrifican su carrera por los hijos". 29 es un 141% más que 12.
1 K 21
#9 Joroñas
#5 "No me creo ninguna estadística que no haya manipulado yo mismo"
2 K 29
Trigonometrico #11 Trigonometrico
#9 Parece razonable.

Y como siempre:
www.youtube.com/watch?v=g8ktaUYjQNQ
0 K 12
#2 Flamazares *
Pues parecen unos datos bastante buenos, mejores de lo que me esperaba. Más aún teniendo en cuenta que la tasa de ocupación de las mujeres sin hijos también es menor que la de los hombres sin hijos, con lo que parte de ese 17% se debe a otros motivos que no son los hijos

Hay una realidad y es que el vínculo de una madre con su hijo es diferente al del padre. Y eso pasa en todas las especies animales, y muy especialmente en los mamíferos. Y esto no es ni machismo ni feminismo, es biología

PD: Aunque la entradilla habla de un estudio americano, la estadística del titular se refiere a España.
2 K 35
#14 Pitchford
#2 Según datos de la Encuesta de Población Activa del INE, la tasa de empleo para mujeres sin hijos se sitúa en torno al 65%, mientras que para los hombres sin hijos es del 73%.

Hay una fracción significativa de mujeres que cuando se casan o similar dejan de trabajar, tengan hijos o no..
0 K 19
#4 Alcalino *
Yo quería ser electricista o fontanero.

Tuve que sacrificar mi pasión por la electricidad por mi pasión por las cañerías.

La moraleja es que para tener unas cosas hay que renunciar a otras.

Y ser madre es tan digno o más que cualquier otra cosa, y es una elección de la que solo disponen las mujeres.

Pero es eso, una elección.

El problema viene cuando se quiere todo sin renunciar a nada.
1 K 24
sorrillo #6 sorrillo
#4 Y ser madre es tan digno o más que cualquier otra cosa, y es una elección de la que solo disponen las mujeres.

Ser padre es tan digno o más que cualquier otra cosa, y es una elección de la que solo disponen los hombres.

Pero es que el titular no habla ni de ser padre ni de ser madre sino de cuidar a los hijos, algo que pueden hacer tanto padres como madres.
1 K 22
elmakina #10 elmakina
#4 Qué comparación más pobre, artista. Tú renunciaste entre dos oficios, no entre gestar, parir, criar y encima tragarte una penalización laboral que a los hombres apenas les roza. Que no te enteras, que aquí no se discute que ser madre sea digno, se discute que la "elección" la paguen ellas en empleo, sueldo y pensión mientras algunos iluminados vais de filósofos con la fontanería y mongoladas varias.

Y no, el problema no es "quererlo todo sin renunciar a nada", crack. El problema es que cuando hay hijos la renuncia casi siempre cae del mismo lado. A ver si aprendes la diferencia entre una decisión personal y una desigualdad estructural.
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M.Rajoy. #7 M.Rajoy.
Pero es por que están obligadas a sacrificar su carrera laboral o por que quieren?.
1 K 22
Trigonometrico #8 Trigonometrico *
Otras sacrifican la atención de sus hijos por sus carreras.

Es algo que la sociedad tendrá que adaptar lo mejor posible.

Los marineros sacrificaron durante cientos de años la compañía de su familia por conseguir el sustento para ella.
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#13 daniMate *
¿Alguna de esas ha pensado en elegir padres para sus hijos que apoyen sus carreras en lugar de procrear con gente que no lo hace? Porque cuando eliges mal a tus parejas la culpa no es del otro genero en general sino de tu capacidad de elegir en particular.
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#3 wendigo
No existe el Nobel de Economia

Saludos
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kastanedowski #12 kastanedowski
articulo xenofobo... faltan 99 generos mas y no son mencionados
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menéame