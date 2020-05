Mujeres rusas: rompiendo estereotipos - La lista de Erick

Todos saben que las mujeres rusas son muy hermosas. Muchos hasta creen que es aquí donde viven las chicas más bellas del mundo. En mi nueva aventura conocí a unas mujeres rusas que no solo me impresionaron por su belleza y feminidad, sino también por su fuerza interior. Las heroínas de este programa han hecho realidad sus sueños, aunque para ello tuvieron que romper muchos estereotipos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay algún trabajo que no puedan ejercer las mujeres?