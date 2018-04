Mujeres que rompen la cadena de la ablación

Kamy no recuerda el día en que fue mutilada, pero se acuerda perfectamente del momento en que escuchó, en boca de una africana, que la ablación debería erradicarse. “Yo ese día flipé” —recuerda entre risas esta mujer maliense—. “Pensé: ¿cómo no va a poderse mutilar si todas nosotras estamos mutiladas?, ¿cómo me pueden decir que no debo mutilar a mis hijas? Y dije: ‘no quiero saber nada; no voy a meterme en estas cosas’. Pero después fui aprendiendo y ya no pienso así”.