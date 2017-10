Mujeres periodistas paquistaníes comparten historias de acoso en el trabajo (ENG)

"Cuando comencé, ser periodista de televisión no parecía ser diferente de otras industrias donde predomina el sexismo y la misoginia. Desde el principio aprendí, por ejemplo, que los hombres que trabajan en roles técnicos a menudo tienen dificultades para aceptar a una mujer productora. Más tarde, me uní a un pionero del periodismo televisivo. Descubrí que también era un lugar donde las mujeres eran constantemente hostigadas, sometidas a agresiones sexuales y calumniadas cuando rechazaban los acercamientos no deseados de sus superiores."