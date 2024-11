¿Por qué las mujeres no quieren tener hijos? "No tienen ganas de seguir cumpliendo el rol ni tampoco de maternar con precariedad"

Cerca de un tercio de las mujeres nacidas en los años setenta en España no han tenido ni van a tener descendencia. Es la generación de españolas con menos hijos de la historia. "Estas mujeres no tienen ganas de seguir cumpliendo el rol tradicional que se espera de ellas y tampoco tienen ganas de maternar con precariedad. Las mujeres que no han sido madres muestran menos arrepentimiento que las que sí lo han sido en medio de la actual crisis de vivienda y de precariedad laboral".