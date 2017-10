Las mujeres no destacan en ciencia porque mean sentadas (eng)

La teoría presentada por investigadoras australianas de la Universidad de Alberta y la Universidad de Nueva Gales del Sur, argumenta que el hecho de que las mujeres no despunten tanto como los hombres en campos como la Física o la Ingeniería no se debe a diferencias biológicas, sino a que las mujeres mean sentadas. Según las investigadoras, que los hombres estén acostumbrados a mear en tazas con tropezones flotando explica que destaquen en disciplinas científicas, y representa una discriminación cultural hacia las mujeres en un campo masculino.