Las mujeres no aparecen ni en pintura: la plataforma que reivindica la inclusión de las artistas

Las pintoras, escultoras o compositoras no están entre los exámenes finales porque tampoco son materia de estudio. Sus nombres no son habituales en los libros de texto y, si figuran, a veces son como un epígrafe anecdótico y no como una parte más de la Historia. Esa es la razón por la que nace La Roldana, una plataforma ciudadana que reivindica la inclusión de artistas en el currículo educativo. El proyecto ha sido bautizado de esta forma en alusión a la primera escultora española de la que se tiene constancia en los registros.