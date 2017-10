"También es innegable que la representación de la figura femenina suele basarse en ciertos lugares comunes, pero son estereotipos arraigados en nuestra cultura centenares de años antes de que Willy Higgimbotam programase Tennis for Two en 1958. Actualmente no sólo estamos viviendo una revolución en cuanto a la forma de distribución de los videojuegos, sino también en el papel que la mujer desempeña dentro de ellos."