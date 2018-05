Cada día 12 mujeres viajan desde Irlanda al extranjero para abortar. "Todo el mundo tiene un conocido o amigo que ha viajado a Reino Unido y que ha pasado por ello. Yo he escuchado sus historias de soledad, de miedo. Eso me rompió el corazón. He votado a favor por ellas. Irlanda ha despertado gracias a las historias personales"