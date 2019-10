Mujeres ciclistas sobre el acoso: 'Piensan que es una interacción sexy. Solo voy a trabajar'

Solo una de cada 250 adolescentes llega a la escuela en bicicleta. Y solo 1 de cada 4 ciclistas generalmente son mujeres. Según una investigación realizada por las Escuelas Verdes de Irlanda , una de las principales razones por las que las mujeres no realizan un ciclo es "el comportamiento intimidante de los adolescentes varones y hombres".La solución no debería consistir en hacer que las niñas moderen su comportamiento al no usar faldas. Es el comportamiento de los niños y los hombres que acosan a las niñas el que debería ser moderado.