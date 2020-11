Aunque reconoce que existe atracción por ambas partes y hay días que resulta difícil contenerse, una mujer que teletrabaja se niega a acostarse con su marido porque no le gustan los líos de oficina. “A ver, yo no soy de piedra, lo veo ahí tirado en el sofá comiendo patatas y bebiendo cerveza y se me remueven cosas, pero eso lo complicaría todo”, declara Cristina Bañejo, de 38 años.