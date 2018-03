La mujer en Siria: de Damasco a Idlib y Afrín

Normalmente lo primero que te viene a la mente al hablar de Siria son los siete años de conflicto bélico que han regado con sangre la tierra de todo el país. Una larga crisis que no solo ha sembrado muerte y miseria, si no que también ha supuesto un gran aumento de las desigualdades sociales. Es fácil creer que las principales víctimas han sido las mujeres al quedar expuestas a abusos de todo tipo, sin embargo, a pesar del conflicto Siria no ha dejado de ser uno de los países más avanzados del mundo árabe en lo que a derechos de la mujer