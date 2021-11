Una mujer recibió una factura de 700 dólares tras permanecer 7 horas en la sala de espera de Urgencias y salir sin tratamiento [EN]

Una mujer dijo que se le facturó un viaje a la sala de emergencias, a pesar de que no recibió ningún tratamiento. Taylor Davis dijo que fue a la sala de emergencias del Hospital Emory Decatur en julio por una lesión en la cabeza. Estuvo sentada en la sala de espera durante horas, pero como no la atendían, decidió marcharse. "Estuve sentada allí durante siete horas. No debería estar sentada en una sala de urgencias... durante siete horas", dijo. Un par de semanas después, llegó una factura del hospital de casi 700 dólares.