edición general
3 meneos
17 clics
Una mujer presenta una denuncia contra Adolfo Suárez por agresión sexual cuando era menor: “He necesitado años de terapia para procesar el trauma”

Una mujer presenta una denuncia contra Adolfo Suárez por agresión sexual cuando era menor: “He necesitado años de terapia para procesar el trauma”  

La denuncia, que la Policía ha remitido ya a un juzgado de Madrid, describe hechos ocurridos entre 1982, cuando la víctima tenía 17 años, y 1985, e identifica a dos personas que trabajaban en el despacho de Suárez como posibles cómplices o encubridores. Una mujer presentó a comienzos de diciembre ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional una denuncia por agresión sexual contra el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez.

| etiquetas: adolfo , suarez , mujer , denuncia , agresion , sexual , cuando , era menor
2 1 0 K 34 cultura
3 comentarios
2 1 0 K 34 cultura
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
La denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, describe con detalle hechos que sucedieron entre los años 1982 y 1985. El primer episodio de agresión que relata ocurrió cuando ella tenía 17 años y Suárez, 50.
0 K 19
#3 Archaic_Abattoir
Como no manden una citación judicial a través de una Ouija me voy a sentir muy decepcionado.
0 K 8

menéame