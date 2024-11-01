Una mujer presenta una denuncia contra Adolfo Suárez por agresión sexual cuando era menor: “He necesitado años de terapia para procesar el trauma”  

La denuncia, que la Policía ha remitido ya a un juzgado de Madrid, describe hechos ocurridos entre 1982, cuando la víctima tenía 17 años, y 1985, e identifica a dos personas que trabajaban en el despacho de Suárez como posibles cómplices o encubridores. Una mujer presentó a comienzos de diciembre ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional una denuncia por agresión sexual contra el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez.