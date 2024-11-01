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Mujer pierde su vestido de novia durante la boda

Mujer pierde su vestido de novia durante la boda  

Mujer sale acompañada de su pareja y pierde su vestido de novia.

| etiquetas: mujer , vestido , novia , fail
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1 comentarios
3 0 1 K 13 antigua
lvalin #1 lvalin
sin comentarios.

bueno si. Menuuuuudo culaso, guey!!!
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menéame