Una mujer de Montreal pide al conductor ebrio que la golpeó que se una a ella para hablar en las escuelas [ENG]

Una mujer de Montreal conmocionó al tribunal en una audiencia de sentencia para un hombre condenado por golpearla mientras conducía bajo los efectos del alcohol, no sólo por perdonarle, sino por pedirle ayuda. "Me he sometido a 19 cirugías y vivo con dolor y sufrimiento todos los días". "No sólo ha afectado los últimos tres años y medio, sino el resto de mi vida." Desde entonces, se ha convertido en una defensora de la seguridad vial, viajando a las escuelas para hablar de su experiencia y de los peligros de la conducción en estado de ebriedad.