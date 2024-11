La mujer del momento: un asesino en busca de pareja

Imagina un asesino en serie en televisión. Y no es un reportaje. Imagina que está en directo. Y no es una entrevista. Imagina que el monstruo está en la cresta de la ola de su actividad criminal. Y no, nadie sabe que es culpable. Imagina que va voluntariamente a televisión. Y no, no para confesar sus crímenes… sino para buscar pareja en un programa de entretenimiento llamado The dating Show. Ahora, imagina que, de los 3 pretendientes, el asesino, Rodney Alcalá, es quien elige la protagonista del show, Sheryll Brand. Y es una historia REAL...