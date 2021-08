Una mujer israelí dona su riñón a un niño palestino de tres años

Una mujer israelí ha donado su riñón a un niño palestino de tres años, formando un vínculo que los unirá de por vida. Idit Harel Segal quería hacer "algo grande" para celebrar su 50 cumpleaños y decidió donar un riñón basándose en el consejo de su abuelo sobreviviente del Holocausto para vivir de manera significativa, explica la donante Associated Press y The Times of Israel .