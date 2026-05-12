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La mujer francesa que dio positivo por hantavirus está en la UCI en estado crítico

La mujer francesa que dio positivo por hantavirus está en la UCI en estado crítico

Emmanuel Macron afirmó en una rueda de prensa en Nairobi que la situación del hantavirus estaba "bajo control", apesar de que la mujer francesa infectada seguía en cuidados intensivos "en estado grave" y de que se habían identificado una veintena de casos de contacto en Francia. El presidente francés afirmó que el Gobierno había "tomado las decisiones correctas" y que la crisis estaba "bajo control", "gracias a nuestro personal sanitario". Según Macron, París había puesto en marcha "uno de los protocolos más exigentes", con Madrid en particular

| etiquetas: mujer , francesa , positivo , hanvirus , estado , critico
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1 comentarios
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josde #1 josde
Macron como siempre difuminando la verdad con una veintena de contactos posibles positivos en Francia.
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menéame