A la mujer francesa del crucero MV Hondius los médicos le dijeron que los síntomas del hantavirus eran “ansiedad” [ENG]

Una pasajera francesa del crucero MV Hondius se encuentra ahora en estado crítico tras el brote de hantavirus en el barco. La mujer francesa fue evacuada del barco en Tenerife, España, el domingo 10 de mayo y trasladada en avión a París. Pero antes de su evacuación, fue evaluada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y por el servicio exterior de salud de España, según declaró el secretario de Sanidad español, Javier Padilla Bernáldez, el lunes 11 de mayo, de acuerdo con The Guardian.