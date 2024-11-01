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A la mujer francesa del crucero MV Hondius los médicos le dijeron que los síntomas del hantavirus eran “ansiedad” [ENG]

Una pasajera francesa del crucero MV Hondius se encuentra ahora en estado crítico tras el brote de hantavirus en el barco. La mujer francesa fue evacuada del barco en Tenerife, España, el domingo 10 de mayo y trasladada en avión a París. Pero antes de su evacuación, fue evaluada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y por el servicio exterior de salud de España, según declaró el secretario de Sanidad español, Javier Padilla Bernáldez, el lunes 11 de mayo, de acuerdo con The Guardian.

| etiquetas: hantavirus , ansiedad , crucero
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5 comentarios
2 1 5 K -5 actualidad
placeres #4 placeres
"...She told the doctors that she had a coughing episode days prior that “disappeared.”
si no hay sintomas, pues pensar que tiene ansiedad después de estar encerrada en el crucero de la muerte, pues es normal, parece que el virus no es tan conocido como decían

..Al final clavijo tenía algo de razón.. No hicieron las pruebas en el barco, los metieron en los aviónes fuera el estado en que se encontrasen y ya cada uno en sus paises abrieron la caja de pandora. Seguramente esa era la solución, nadie tiene preparado un hospital entero para realizar cuarentenas y eso ha sido el mal menor
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
..con todo el contexto...habria que saber que doctores dedujeron eso, a ver si es alguna sobrina o sobrinos de los que estan parasitando todas las administraciones :popcorn:
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#2 Eukherio
Debe ser ya la norma, que en redes sociales es bastante habitual ver publicaciones con fotos de radiografías o imágenes de pacientes en las que se pide a los médicos un diagnóstico, a modo de desafío, y siempre hay varios haciendo el chiste de: si es mujer tiene estrés y ansiedad.
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menéame