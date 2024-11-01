Mujer encarcelada "por poner en riesgo a su feto" da a luz en su celda con la única ayuda de sus compañeras de prisión [Ing]

Tres días después de que Tiffany McElroy fuera trasladada a una cárcel de Alabama, notó que rompía aguas. Su bebé iba a nacer varias semanas antes de lo previsto, y descubriría más tarde que sufría una complicación del embarazo que podía derivar en sepsis. Le dijo a una guardia que había roto aguas, esperando que llamara a una ambulancia o la llevara a un hospital. En cambio, según la demanda presentada, otra guardia que la visitó aquella mañana de mayo de 2024 la acusó de haberse orinado encima y le dijo que volviera a su celda. Estuvo 24 h.…