Mujer encarcelada "por poner en riesgo a su feto" da a luz en su celda con la única ayuda de sus compañeras de prisión [Ing]

Tres días después de que Tiffany McElroy fuera trasladada a una cárcel de Alabama, notó que rompía aguas. Su bebé iba a nacer varias semanas antes de lo previsto, y descubriría más tarde que sufría una complicación del embarazo que podía derivar en sepsis. Le dijo a una guardia que había roto aguas, esperando que llamara a una ambulancia o la llevara a un hospital. En cambio, según la demanda presentada, otra guardia que la visitó aquella mañana de mayo de 2024 la acusó de haberse orinado encima y le dijo que volviera a su celda. Estuvo 24 h.…
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"McElroy fue detenida tras ser acusada de poner en peligro a su hijo nonato por el consumo de sustancias, lo cual constituye un delito grave.
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Según un informe de Pregnancy Justice, entre 2022 y 2024, al menos 192 personas en Alabama fueron acusadas de delitos relacionados con el embarazo. Según Pregnancy Justice, estas detenciones están vinculadas al concepto de la personalidad jurídica del feto, que otorga derechos legales a los fetos y embriones."
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