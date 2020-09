Surrey Reino Unido. Una mujer se cayó de un automóvil en marcha en la M25 mientras se inclinaba por la ventana para filmar un video para Snapchat. La mujer no resultó gravemente herida, pero la policía dijo que tuvo suerte "de que no estuviera gravemente herida o muerta". Fue tratada en el lugar por paramédicos. No se han realizado arrestos, agregó la policía...