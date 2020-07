La mujer atacada con sosa cáustica: "He puesto cuatro denuncias, no lo solucionan"

Las reiteradas denuncias no sirvieron para impedir que Elhacen Kbiba, obsesionado con Ana María, terminara rociando a la mujer y a su hija con sosa cáustica. "Cada día está observando dónde vivimos y grabando conversaciones nuestras. He puesto cuatro denuncias a los Mossos, no ponen solución". Después llegaron más denuncias, una citación para un juicio, declaraciones en comisaría, y, finalmente, el lunes pasado, le echó sosa cáustica a ella y a su hija de cinco años en el portal de su casa