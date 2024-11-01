Una mujer apuñala a su peluquero porque no le gustó cómo le cortó el flequillo: "Me lo cortó con tijeras de afeitar"

Una mujer ha apuñalado a su peluquero después de quejarse en redes sociales de que le había dejado un flequillo que ella no le había pedido. La joven brasileña, Laís Gabriela Barbosa da Cunha, sacó un cuchillo de su bolso y se lo clavó en la parte superior de la espalda a Eduardo Ferrari, su peluquero, que en ese momento estaba cortando el pelo a otra persona. La agresión quedó grabada en las cámaras de seguridad y puede observarse cómo la joven saca un cuchillo de su bolso para clavárselo en la parte superior de la espalda.