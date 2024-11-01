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Una mujer apuñala a su peluquero porque no le gustó cómo le cortó el flequillo: "Me lo cortó con tijeras de afeitar"

Una mujer ha apuñalado a su peluquero después de quejarse en redes sociales de que le había dejado un flequillo que ella no le había pedido. La joven brasileña, Laís Gabriela Barbosa da Cunha, sacó un cuchillo de su bolso y se lo clavó en la parte superior de la espalda a Eduardo Ferrari, su peluquero, que en ese momento estaba cortando el pelo a otra persona. La agresión quedó grabada en las cámaras de seguridad y puede observarse cómo la joven saca un cuchillo de su bolso para clavárselo en la parte superior de la espalda.

| etiquetas: mujer , apuñala , peluquero , flequillo
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9 comentarios
4 1 2 K 20 Sucesos
Fartón_Valenciano #3 Fartón_Valenciano *
Fue una tomadura de pelo, declaro ella, el peluquero dice que cortara de raíz la relación con su clienta y que esa decision es permanente,...  media
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#7 Tiranoc
#3 Le va a caer una sanción con la que se le va a caer el pelo y solo entonces se va a enterar de lo que vale un peine.
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Butters #8 Butters
#7 espero que todo se arregle entre ellos y pelillos a la mar
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#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Pues no quiero ni pensar que le haría a quien le haga las ingles brasileñas y no le guste como quedan.

¿Lo publicaría también en las redes? :-D
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#2 surco
Ha hecho realidad el sueño húmedo que alguna vez hemos tenido todos
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#9 laruladelnorte
No es la primera vez que Laís Gabriela Barbosa da Cunha protagoniza un altercado. El año pasado fue arrestada después de desnudarse en un bar de Reino Unido y agredir a los agentes en el momento en el que iban a detenerla.
Al parecer, la joven tiene problemas de salud mental que están relacionados con el consumo de sustancias y según indican en el diario Daily Mail, Laís "sufrió una recaída psicótica aguda con un cuadro clínico agresivo", lo que supone un riesgo para ella misma y para la sociedad.

Nada más que añadir...
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Spirito #4 Spirito
Las mujeres ya no son lo que eran. :popcorn:

:tinfoil:
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CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Ays que caracter
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Spirito #6 Spirito *
#5 Chiquilladas. :tinfoil:
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menéame