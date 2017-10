Muertos por dentro

«Mi pecho está vacío y petrificado, no puedo sentir ninguna emoción… todos mis órganos internos se están pudriendo y petrificando. Ya no existo como una persona… estoy muerta porque he perdido mis órganos». Estas fueron algunas de las declaraciones de una mujer diagnosticada con el síndrome de Cotard, cuya característica principal es que los pacientes creen haber perdido algunos de sus órganos o que están muertos o incluso que ya no existen como personas. «Ya no tengo corazón o pulmones: durante la intervención se pudrieron y fueron extirpados»