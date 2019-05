Las muertes silenciosas de quienes cruzan el frente de batalla entre Ucrania y los separatistas prorrusos

Muchos esperan parados en silencio. Cuando algunos se intentan colar, estallan las discusiones. Algunos de los que están en fila tienen más de 80 años. Llevan haciendo cola la mayor parte del día. Muchos no comen ni beben por miedo a tener que ir al baño. No porque no haya servicios, sino porque no quieren perder su turno. Este es uno de los puestos de control en el frente de batalla de Ucrania que limita con la zona controlada por rebeldes rusos. Unos 30.000 civiles cruzan la línea de contacto todos los días.