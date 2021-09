Las muertes reales por la covid-19 en el mundo estarían entre 15,2 millones y 18,1 millones

Una reciente investigación de The Economist revela que el número real de fallecimientos por covid-19 es mucho mayor que los 4,5 millones oficiales. Estaría entre los 15,2 millones y los 18,1 millones. El problema al levantar el mapa de la mortalidad es que no todos los países cuentan con datos de exceso de muertes. Solo los tenían 84 de 156 con más de 1 millón de habitantes. Para el resto de países, The Economist elaboró un modelo estimativo basado en más de un centenar de indicadores estadísticos.