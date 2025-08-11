edición general
Las muertes en lista de espera se disparan un 80% en diez años

Son datos facilitados a THE OBJECTIVE por el Servicio Catalán de Salud tras una pregunta mediante el Portal de Transparencia. No obstante, desde el organismo público, matizan que «según la información disponible, no consta el motivo de la defunción, por lo que se desconoce si la muerte está o no relacionada con la patología para la que se programó el procedimiento de cirugía».

blak #6 blak
¿Leer The Objective? No, gracias.
Ludovicio #7 Ludovicio
#5 Claro. No está relacionado en absoluto con la gestión de la sanidad pública xD
#1 JotaMcnulty
"Este medio también está a la espera de conocer el número de fallecidos mientras esperaban para ser operados en Andalucía y Comunidad de Madrid, las siguientes regiones con más pacientes en listas de espera, con 194.159 y 73.436, respectivamente."

Ni que decir tiene que el artículo va a ser tumbado porque en la noticia no pone Madrid.

En Catalunya morimos mejor y más rápido gracias a nuestrps gobiernos super progresistas. Menos mal que tenemos independentismo para morir felices pensando en la nostra llibertat.

PUIGDEMONT PRESIDENT!
#5 JotaMcnulty
#4 Si quieres hablar del COVID y de Madrid, hay muchos hilos. Así que no moleste, señora.
#2 manolo_tenaza
Noticia que será tapada por la izquierda, porque no interesa. Solo sacan datos de Madrid
#3 JotaMcnulty
#2 lo de la "izquierda" de menem3 es de traca. Que manera de mamar falo del fascismo catalán. No sé como no les da un ictus. El fascismo independentista catalán es bueno y es demócrata.

Se volvió a ver en meneame.
