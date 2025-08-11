Las muertes en lista de espera se disparan un 80% en diez años

Son datos facilitados a THE OBJECTIVE por el Servicio Catalán de Salud tras una pregunta mediante el Portal de Transparencia. No obstante, desde el organismo público, matizan que «según la información disponible, no consta el motivo de la defunción, por lo que se desconoce si la muerte está o no relacionada con la patología para la que se programó el procedimiento de cirugía».
| etiquetas: catalunya , sanidad , listas de espera
Ni que decir tiene que el artículo va a ser tumbado porque en la noticia no pone Madrid.
En Catalunya morimos mejor y más rápido gracias a nuestrps gobiernos super progresistas. Menos mal que tenemos independentismo para morir felices pensando en la nostra llibertat.
PUIGDEMONT PRESIDENT!
EUROSTAT: En 2020, el COVID-19 representó el 29,2 % de todas las muertes ocurridas en la Comunidad de Madrid, la proporción regional más alta de la UE
Covid19: Madrid fue la región europea con mayor exceso de mortalidad en 2020… » ver todo el comentario
Se volvió a ver en meneame.