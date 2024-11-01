Muerte de un periódico (Roger Senserrich)

Los problemas para el WaPo empezaron en octubre, cuando Jeff Bezos intervino para bloquear la decisión del periódico de apoyar a Kamala Harris4. No está claro si el dueño de Amazon se había acercado, como otros titanes de Silicon Valley, a esa especie de tecnofascismo que flotaba en el ambiente, o si simplemente no quería irritar a quien podía ser presidente lo suficiente como para perder contratos federales. Lo que era obvio es que Bezos estaba metiendo su hocico en un periódico que había sido increíblemente efectiva explicando las burradas...
