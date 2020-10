Muerte a los que no lleven hiyad - El modelaje en Afganistan  

Modelo, cantante, director de cine… profesiones que en casi todo el mundo despiertan admiración. No así en Afganistán, y menos si eres mujer. En este caso siempre habrá algún mulá que no tenga empacho en declarar que mereces la muerte, ni faltarán hombres 'piadosos' que decidan llevar a efecto sus palabras. Tal vez las cosas cambien en el futuro, pero no lo harán solas, sino gracias al puñado de hombres, y sobre todo de mujeres, que decidan dar el primer paso a despecho de todos los peligros.