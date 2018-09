"Con la muerte de Manrique perdimos a un gran artista pero también a una voz crítica irremplazable"  

“Yo siempre he tenido una conciencia clara sobre el tránsito y la pequeñez que significa la vida, al haber contemplado con mi telescopio las estrellas. Siempre he tenido como filosofía de vida que la eternidad es un segundo y un segundo la eternidad. Soy como un ser eterno porque no me acuerdo de cuándo nací y no sé cuando me voy a morir”, dijo César Manrique unos años antes de su fallecimiento.